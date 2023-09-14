Российско-китайский экономический форум в Казани перенесен на ноябрь 2024 года

Первый российско-китайский экономический форум состоялся в сентябре текущего года в Казани. Фото: пресс-служба раиса РТ

С сентября на ноябрь 2024 года перенесено проведение второго российско-китайского экономического форума «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина в рамках брифинга в Казани.

Минуллина подчеркнула, что необходимо было разойтись по датам с другими крупными событиями – саммитом БРИКС и Восточным экономическим форумом.

Напомним, первый российско-китайский экономический форум состоялся в сентябре текущего года в Казани. Его участниками стали представители 25 стран. Около тысячи делегатов приехали из Китая.

Ранее мы сообщали, что Россия и Китай подписали 21 соглашение на форуме «РОСТКИ» в Казани.

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