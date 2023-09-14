Рахимов заявил, что «Рубин» не делит команды по наличию титулов

Тренер сообщил, что в команде нет травмированных Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что его клуб не делит команды по наличию или отсутствию титулов.

В ближайшие выходные, 17 сентября, спортсмены из Казани будут принимать действующего чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) - «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Также Рахимов сообщил, что в команде нет травмированных. Единственный, кто испытывает проблемы со здоровьем – Рахмоналиев. Он подвернул голеностоп, но вскоре будет готов к играм.

Ранее мы сообщали, что ФК «Рубин» проведет открытую тренировку для жителей Казани.

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