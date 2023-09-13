В Татарстане сократится время в пути для 32 пригородных поездов

Разница по времени прибытия или отбытия составит от 1 до 9 минут. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане с 18 сентября уменьшится время в пути для 32 пригородных поездов. Как сообщает пресс-служба АО «Содружество», разница по времени прибытия или отбытия составит от 1 до 9 минут.

Изменения коснутся маршрутов между Казанью и станциями Свияжск, Тюрлема, Паратск, Арск, Канаш, Сосновка в обоих направлениях.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7(937)625-04-33.

Напомним: Казань потеснила Махачкалу в рейтинге внутренних полетов. Столица Татарстана заняла шестую строчку рейтинга.

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