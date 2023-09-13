Жителей Татарстана предупреждают о тумане

Регион будет находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане, в том числе в Казани, ночью и утром 14 сентября ожидается туман. Об этом предупреждают в гидрометцентре РТ.

Регион будет находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Температура воздуха ночью составит +4..+11, днем воздух прогреется до +17..+22 градусов.

Напомним: казанцы назвали свой город дорогим. Такого мнения придерживаются 41% опрошенных.

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