В Татарстане проведут мероприятия ко Дню пожилых людей

Профильные министерства и ведомства должны разработать и утвердить план мероприятий до 15 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В октябре в Татарстане проведут мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. Согласно распоряжению Правительства РТ, профильные министерства и ведомства должны разработать и утвердить план мероприятий до 15 сентября.

Так, ветеранам и пенсионерам окажут медпомощь, снабдят лекарствами. Особое внимание уделят татарстанцам, нуждающимся в долговременном уходе. Также поручено навестить одиноких пенсионеров.

В республике проведут мероприятия для поддержки пожилых опекунов, воспитывающих детей-сирот. Пожилые татарстанцы получат бесплатные билеты в театры и концерты, также для них проведут бесплатные юридические консультации, организуют спортивные состязания.

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