В Татарстане руководители фирмы не заплатили 20 млн рублей по налогам

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Татарстане возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении двух руководителей ООО «Торговая компания «Дан». Их подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 20 млн рублей, сообщает Следком республики.

Так, с 2018-2021 годах начальники вносили в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 14 контрагентами. Тем самым они уклонялись от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним: в Татарстане начальство марийской фирмы подозревают в неуплате налогов на 152 млн рублей.

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