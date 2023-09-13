Лучшие школьные столовые – в Чебоксарах!

С началом учебного года вопрос горячего питания в школах и детских садах начинает остро волновать родителей, поэтому этой теме уделено особое внимание на общегородской планерке от 11 сентября. Ее провели глава города Чебоксары Евгений Кадышев и глава администрации г.Чебоксары Денис Спирин.

Как доложила и.о. начальника управления образования Наталия Федорова, горячим питанием в настоящее время обеспечиваются воспитанники 114 детских садов и 57 школ, всего более 100 тыс. детей.

В образовательных учреждениях действует цикличное меню с учетом сезонности, возраста и баланса полезных веществ.

Льготным горячим питанием охвачено более 7 тысяч воспитанников детских садов и учащихся школ. На эти цели из бюджета города выделено около 86 млн рублей (в 2022 году – 73,7 млн рублей).

Более 30 тысяч обучающихся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием, в 2023 году на эти цели предусмотрено 300 млн рублей.

За последние годы управлением образования выстроено системное взаимодействие по обеспечению горячим питанием с комбинатами питания, поставщиками и ответственными за организацию питания, принято соглашение о взаимодействии с городской ветслужбой и создана межведомственная комиссия.

Для проверки качества питания и производственных процессов в 2023 году проведено более 300 выездных проверок, в т.ч. с совместно с ветслужбой – 36. В случае поставки некачественных продуктов питания поставщик обязан будет заменить продукцию, т.к. нарушение условия контракта влечет за собой претензионную работу и расторжение контракта. Факты расторжения контрактов с поставщиками отсутствуют.

Большая роль в оценке качества питания отводится родительскому общественному контролю, созданному при управлении образования. Родители активно участвуют в решении вопросов организации питания, мониторинге качества питания. В помощь родителям разработан чек-лист, благодаря которому они знают, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

В детских садах и школах города реализуются муниципальные проекты «Здоровые дети – счастливые родители» и «Здоровое питание глазами школьников», «Завтрак с директором». В рамках этих проектов родители знакомятся с рационом детского питания.

Качество организации питания в школьных столовых Чебоксар высоко оценено на республиканском уровне. Победителями и призёрами республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2023» стали школы 65 и 36. СОШ №65 представит опыт работы в финале конкурса.

«Благодарю управление образования за организацию горячего питания, - отметил глава администрации г.Чебоксары Денис Спирин. – Прошу не снижать уровня требований к данному направлению работы. Мы по-прежнему готовы вместе с родителями обсуждать проблемы и совместно находить эффективные решения, ведь обеспечение сбалансированного и качественного питания является залогом здоровья наших детей».