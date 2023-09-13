Россия и Китай подписали 21 соглашение на форуме «РОСТКИ» в Казани

Форум проходил с 7 по 8 сентября. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

На международном форуме «РОСТКИ» Россия и Китай, прошедшем с 7 по 8 сентября, подписали 21 соглашение. Такую статистику на пресс-конференции по итогам мероприятия привела руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

Договоренности были заключены как между образовательными организациями, так и между предпринимателями по реализации совершенно конкретных проектов. Компании также заинтересованы в локализации производства в Татарстане.

Напомним, ранее Рустам Минниханов предложил сделать ежегодным российско-китайский форум «РОСТКИ».

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