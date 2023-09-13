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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:04

В Чувашии предложили новые льготы для бойцов СВО

Их семьям могут начать предоставлять жилье без очереди
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В скором времени законопроект рассмотрят в профильном комитете.

В скором времени законопроект рассмотрят в профильном комитете.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чувашии предложили предоставлять семьям участников спецоперации, имеющим пять и более детей, жилье вне очереди. Инициатива была озвучена на совещании с председателями комитетов госсовета республики.

К главе регионального парламента Леониду Черкесову обратился боец СВО, у которого пятеро детей. Своего жилья у семьи нет, живут они в коммунальной квартире. Председатель госсовета взял вопрос под свой контроль.

Местные депутаты идею поддержали. В скором времени законопроект рассмотрят в профильном комитете, а 21 сентября его обсудят на очередной сессии госсовета Чувашии.

Напомним, ранее в Чувашии водитель легковушки совершил смертельное ДТП с грузовиком.

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