Мэр Казани поздравил с днем рождения школьника, отец которого служит в зоне СВО

Градоначальник откликнулся на просьбу и подарил обоим мальчикам смартфоны. Фото: Мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин приехал в школу №130, чтобы поздравить с наступающим днем рождения 7-классника Альберта. Отец мальчика сейчас находится в зоне СВО.

Старший брат школьника Тимур направил на почту мэру трогательное сообщение, в котором попросил сделать Альберту подарок и поздравить его от имени папы. «Маме только не говорите, что я вам писал, она будет ругаться», — следует из обращения.

Градоначальник откликнулся на просьбу и подарил обоим мальчикам смартфоны, чтобы они могли оставаться на связи с отцом. Альберт ни о чем не подозревал, и появление мэра на уроке стало для него сюрпризом. Ильсур Метшин, в свою очередь, призвал детей заботиться о своих родных и близких.

«Очень тронуло, что братья так друг о друге заботятся, рад, что у нас в Казани такие дети растут. Дай Бог, чтобы в ближайшее время папа вернулся, обнял вас», — передает слова главы города пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее в Татарстане священник сбежал из больницы, чтобы венчать бойца СВО.

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