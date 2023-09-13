В Чебоксарах обсудили готовность к отопительному сезону 2023-2024 г.г.

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.г. на общегородской планерке у главы города Чебоксары Евгения Кадышева и главы администрации г. Чебоксары Дениса Спирин, доложил заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Дмитрий Денисов.

Он напомнил, что согласно постановлению, к предстоящему отопительному сезону все планируемые работы должны быть выполнены с получением паспортов готовности по бюджетным учреждениям и объектам жилого фонда - до 15 сентября, по объектам энергоснабжения - до 1 ноября т.г. К началу второй декады сентября по инженерной инфраструктуре подготовлено 145 котельных из 148 (98%). Подготовка оставшихся котельных будет завершена до конца текущей недели. Также:

- проведен текущий ремонт 169 котлов из 169 (100%);

- подготовлено 429 км тепловых сетей из 436,9 (98,2%), в том числе филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 392,1 км (98%) из 399,41 км по плану;

- заменено 7,4 км ветхих тепловых сетей из 14,7 км, запланированных в концессионном соглашении (50%);

- подготовлены все 37 центральных тепловых пунктов (100%);

- сформирован нормативный запас угля в объеме 1220 - это составляет 133% от плана;

- сформирован нормативный запас мазута в объеме 8202 т, что составляет 144% от плана.

- заменено 3 км ветхих водопроводных (100%) и 0,3 км канализационных сетей (100%);

- выполнен ремонт всех 80 водопроводных (100%) и 90 канализационных (100%) колодцев;

- проведена санация водоводов протяженностью 1 км от плана 1 км (100%).

- заменено 21,3 км воздушных и кабельных линий электропередач из 32,9 км (64,6%);

- проведены текущие ремонтные работы трансформаторных и распределительных подстанций 34 из 43 (79%). Срок завершения работ до конца текущего года;

- проведен ремонт 12 силовых трансформаторов из 14 (86%);

- проведен ремонт 34 зданий и сооружений (ТП, ТП, РП) из 43 (79%).

Общая готовность объектов инженерной инфраструктуры составляет 92%, общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду на отчетную дату составляет 95,6%. К 15 сентября будет достигнута технологическая готовность к пуску тепла.

У администрации города имеются серьезные замечания по подготовке к пуску тепла республиканских учреждений здравоохранения, спорта, культуры и т.п. В адрес Минобразования ЧР, Минздрава ЧР и Минкультуры ЧР, Минздрава ЧР и Минспорта ЧР для принятия мер.

Таким образом, имеются обоснованные предпосылки к неготовности отдельных учреждений социальной сферы к приему тепла в осенний период т.г.

По итогам рассмотрения темы Денис Спирин поручил направить обращения о принятии мер воздействия на руководителей учреждений, которые срывают подготовку к отопительному периоду в районные прокуратуры. «Актуальность вопроса резко возрастет с приходом настоящих осенних холодов, — отметил он. – Прошу руководство Управления ЖКХ не снимать с особого контроля вопрос подготовки к пуску тепла по перечисленным учреждениям социальной сферы».