На трассе Р239 въезд в Казань расширили до шести полос

Также там установили новые автобусные остановки. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На участке трассы Р239 «Казань — Оренбург» на въезде в столицу Татарстана расширили с четырех полос движения до шести, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». По этому отрезку автодороги - с 10 по 13 километр, в сутки в среднем проезжает до 56 тысяч машин.

«Дорожную одежду на участке усилили, установили ограждения, а для жителей поселков Корнер, Гарден и СНТ «Ромашка» организовали две новые автобусные остановки», - отметили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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