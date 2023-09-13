В Татарстане утвердили прожиточный минимум на 2024 год

Для пенсионеров прожиточный минимум составит 11 151 рубль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане утвержден размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

При расчете на душу населения в Татарстане прожиточный минимум составит 12 966 рублей - это на 747 рублей больше, чем годом ранее. Для трудоспособного населения он будет равняться 14 133 рублям, для пенсионеров - 11 151 рублю, для детей - 12 577 рублям.

Напомним, ранее в Татарстане установили размер социальных выплат на 2024-2026 годы. Речь идет о субсидиях для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, детей-сирот и детей из многодетных семей, а также жертв политрепрессий.

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