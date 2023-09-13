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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:33

В Татарстане утвердили прожиточный минимум на 2024 год

Он увеличится на 747 рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для пенсионеров прожиточный минимум составит 11 151 рубль.

Для пенсионеров прожиточный минимум составит 11 151 рубль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане утвержден размер прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

При расчете на душу населения в Татарстане прожиточный минимум составит 12 966 рублей - это на 747 рублей больше, чем годом ранее. Для трудоспособного населения он будет равняться 14 133 рублям, для пенсионеров - 11 151 рублю, для детей - 12 577 рублям.

Напомним, ранее в Татарстане установили размер социальных выплат на 2024-2026 годы. Речь идет о субсидиях для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, детей-сирот и детей из многодетных семей, а также жертв политрепрессий.

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