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НовостиСпорт13 сентября 2023 8:06

Дмитрий Квартальнов оценил игру Александра Радулова в матче с «Динамо Минск»

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ак Барса»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Дмитрий Квартальнов назвал поражение обидным и досадным.

Дмитрий Квартальнов назвал поражение обидным и досадным.

Фото: Ак Барс

В понедельник, 12 сентября, «Ак Барс» одержал победу над «Динамо Минск». Игра завершилась со счетом 2:1.

Главный тренер минского клуба Дмитрий Квартальнов отметил, что поражение было обидным. Сказалось то, что это была пятая по счету игра, еще и на выезде. Квартальнов подчеркнул, «Ак Барс» — хорошая команда, и в целом игрой динамовцы довольны.

Наставник минчан также оценил игру капитана «Ак Барса» Александра Радулова, который забил победный гол. По словам Квартальнова, хоккеист является мастером и сделал игру, передает пресс-служба казанского клуба.

Ранее мы рассказывали, почему закончился дракой матч между «Ак Барсом» и «Куньлунем РС».

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