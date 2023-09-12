В Марий Эл на федеральный Сабантуй – 2024 уже выделили около 45 млн рублей

На местном ипподроме за эти деньги, в том числе, строят новое кафе, чтобы можно было накормить многочисленных гостей. Фото: mari-el.gov.ru

В 2024 году федеральный Сабантуй проведут в Марий Эл. И основные мероприятия в честь татарского национального праздника пройдут на Медведевском ипподроме в поселке Руэм.

Ход подготовки к событию всероссийского масштаба лично оценил глава Марий Эл Юрий Зайцев. Как никак из бюджета республики только на первые этапы работ уже выделили порядка 45 миллионов рублей. Они сейчас подходят к концу, продолжаться уже ближе к самому празднику, который отметят 24 июня. Торжества будут идти в течение двух дней.

«Для нас большая часть и ответственность принимать федеральный Сабантуй. Праздник должен пройти на высоком уровне и надолго остаться в памяти», - отметил Юрий Зайцев и отметил, что лично будет контролировать подготовку к празднику.

Пока на данный момент на ипподроме отремонтировали помещения трибун. Идут работы по организации освещения, тротуара, ограждения беговой дорожки, подъездных путей, парковок и концертной сцены. Кроме того, сейчас на ипподроме строят новое кафе, около которого потом установят еще и шатры с угощениями.

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