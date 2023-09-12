Жительница Татарстана забыла о своем ребенке и решила улететь в Дубай

Женщину не пустили на самолет из-за долгов по алиментам. Фото: Алина НИЗАМОВА

В свое время уроженка Агрызского района развелась с мужем оставила с ним их общего ребенка и укатила жить в Европу. От нее долгое время не были никакой весточки. Тогда бывший супруг женщины подал на нее в татарстанский суд иск о выплате алиментов на содержание ребенка. Тот встал на сторону мужчины и делом занялись приставы. Они нашли пропащую мать и связались с ней, сообщив, что на нее завели исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере более 300 тысяч рублей.

Денег женщина своему ребенку так и не перечислила. Но тут она вернулась на Родину, чтобы уладить некоторые дела и потом улететь в Дубай. Про алименты она не вспоминала, пока ее не развернули в аэропорту. Все еще являющейся гражданке России приставы из-за набежавшего долга запретили выезд за пределы страны.

«В итоге ради поездки женщина выплатила все алименты и смогла улететь. Решение суда исполнено», - сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Там также отметили, что из-за долгов за пределы России выезд сейчас запрещен 234,5 тысячи жителям республики.

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