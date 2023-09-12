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НовостиОбщество12 сентября 2023 15:32

В Татарстане при строительстве трассы М-12 нашли керамику XVII XX веков

Археологи обнаружили ее при раскопках поселения площадью 30 тысяч квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При строительстве трассы на правом берегу реки Куланга было обнаружено ранее неизвестное поселение. Фото: ГК «Автодор»

При строительстве трассы на правом берегу реки Куланга было обнаружено ранее неизвестное поселение. Фото: ГК «Автодор»

Во время прокладки автомобильной трассы М-12 «Москва-Казань» ее пришлось корректировать из-за найденных 25 памятников археологического наследия с более чем 370 тысячами артефактов. В каждом случае ученые вели раскопки.

В частности в Татарстане на территории Кайбицкого района между селами Нижняя Куланга и Верхняя Куланга на правом берегу реки Куланга было обнаружено большое по площади поселение – 30 тысяч квадратных метров.

«Археологи нашли там остатки жилищных построек, в центральной части которых находились очаги, а также множество фрагментов сосудов татарско-русской керамики, глазурованной поздней керамики XVII XX веков, монеты, нательные кресты, гребень-бородочес, наконечники стрел, гильзы, пули, пряжки, подвески, бубенчики и игральные фишки», - сообщает пресса-служба ГК «Автодор»

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