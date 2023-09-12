В Татарстане при строительстве трассы М-12 нашли керамику XVII XX веков

При строительстве трассы на правом берегу реки Куланга было обнаружено ранее неизвестное поселение. Фото: ГК «Автодор»

Во время прокладки автомобильной трассы М-12 «Москва-Казань» ее пришлось корректировать из-за найденных 25 памятников археологического наследия с более чем 370 тысячами артефактов. В каждом случае ученые вели раскопки.

В частности в Татарстане на территории Кайбицкого района между селами Нижняя Куланга и Верхняя Куланга на правом берегу реки Куланга было обнаружено большое по площади поселение – 30 тысяч квадратных метров.

«Археологи нашли там остатки жилищных построек, в центральной части которых находились очаги, а также множество фрагментов сосудов татарско-русской керамики, глазурованной поздней керамики XVII XX веков, монеты, нательные кресты, гребень-бородочес, наконечники стрел, гильзы, пули, пряжки, подвески, бубенчики и игральные фишки», - сообщает пресса-служба ГК «Автодор»

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