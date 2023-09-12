Игра пройдет на «Татнефть Арене», начало в 19.00 Фото: ak-bars.ru

В этот вторник, 12 сентября, в 19.00 на «Татнефть Арене» будет дан первый свисток матча между местным «Ак Барсом» и минским «Динамо». Казанцы к этой игре подошли с третьей позицией в турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. За четыре игры с начала сезона «Ак Барс» заработал шесть очков.

«Мы посмотрели матчи минского «Динамо», провели их разбор. Будем концентрироваться на тех аспектах, которые показали нашим ребятам. Будем стараться делать то, что даст нам рисунок игры и желание», - прокомментировал предстоящую игру тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко.

В свою очередь нападающий казанцев Станислав Галиев отметил, что к встрече с минским «Динамо» команда готовилась в штатном режиме.

«У них много неплохих легионеров. Быстрая, скоростная команда – это будет хороший тест для нас», - сказал перед игрой Галиев. – «Думаю, нам необходимо реализовывать как минимум половину своих попыток, приносить пользу команде. У нас все для этого есть».

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