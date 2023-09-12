В Казани на улице Мусы Джалиля установили 52 полусферы

Полусферы нужны для разграничения пешеходной и автомобильной зон. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на улице Мусы Джалиля установили 52 антипарковочные полусферы. Эта инициатива принадлежит местным жителям, сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города.

Полусферы нужны для разграничения пешеходной и автомобильной зон. Они появились на отрезке от улицы Островского до Баумана, а также на улицах Николая Ершова и Туринской.

Отметим, эти участки были проблемными местами, так как тротуары превратились в парковку для машин. Установку полусфер признали целесообразной на комиссии по безопасности дорожного движения.

Напомним, в Казани временно ограничат движение по трем улицам.

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