За год поток туристов в Санкт-Петербург вырос на 10%

В этом году Санкт-Петербург принял пять миллионов туристов Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Пять миллионера туристов - это точка ноль для Санкт-Петербурга. Об этом на международной выставке по туризму ОТДЫХ Leisure сообщил председатель Комитет по развитию туризма города Сергей Корнеев.

Внутренний туризм в Санкт-Петербурге развивался с 2019 года. Тогда помимо пяти миллионов российских туристов город посетили более четырех миллионов иностранцев.

«В этом году мы приняли пять миллионов туристов. Это на 10% выше прошлогодних показателей. Есть над чем работать», - отметил спикер.

Питеру не хватает международных туристов. Также одной из основных задач стало увеличение возвратности отдыхающих. По мнению Корнеева, прийти к допандеймийный показателям пока очень сложно.

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