В Татарстане «Единая Россия» получила 75,7% на выборах

Итоговая явка на выборах составила более 29 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане кандидаты от партии «Единая Россия» получили 75,78% голосов на выборах муниципальных депутатов. Предварительные результаты голосования выложила ЦИК республики.

Кандидаты-самовыдвиженцы набрали 14,28% голосов. Следом идет КПРФ - 4,35% голосов, «Новые люди» - 3,11% голосов, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 1,24% голосов.

Итоговая явка на выборах депутатов местных органов самоуправления составила более 29 тысяч человек.

Напомним, ранее в Казани экстренно сел самолет с туристами из Хургады.

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