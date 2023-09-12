В России 53% жителей в 2023 году выбрались на отдых

62% отдохнувших являются жителями городов миллионников Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В России в 2023 году 53% жителей выбрались на отдых. Это каждый второй человек. Об этом на международной выставке по туризму ОТДЫХ Leisure сообщила исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

По словам Спиридоновой, 62% отдохнувших являются жителями городов миллионников, 72% - москвичами, 69% - имеют высшее образование. При этом 29% людей ездили в поездки по своему городу, либо путешествовали в другой регион. А 6% жителям удалось побывать заграницей.

Кроме того, среди тех, кто куда-либо выезжал 29% выбрали пляжный отдых, 46% - познавательный туризм, 28% - активный отдых. Причинами отказа от путешествий стали нехватка финансов, отсутствие времени на это и состояние здоровья.

Напомним, Татарстан стал участником Международного форума по туризму ОТДЫХ Leisure.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram