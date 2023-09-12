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НовостиСпорт12 сентября 2023 10:27

ФК «Рубин» проведет открытую тренировку для жителей Казани

Горожане смогут сыграть с футболистами на одном поле
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Казанцы также смогут пообщаться с футболистами.

Казанцы также смогут пообщаться с футболистами.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В понедельник, 12 августа, ФК «Рубин» проведет открытую тренировку для жителей Казани. Мероприятие пройдет в 17.00 в парке «Сосновая роща».

Горожане смогут пообщаться с футболистами, сыграть с ними на одном поле и выиграть билеты на предстоящие матчи с «Зенитом» и «Ростовом». На встрече будут присутствовать защитник клуба Егор Тесленко и полузащитник Руслан Безруков, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, ранее гол Дмитрия Скопинцева в ворота «Рубина» признали лучшим в РПЛ.

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