Татарстанский ХК «Нефтехимик» одержал свою первую победу в сезоне КХЛ

Следующая игра команды из Нижнекамска состоится 14 сентября. Фото: hcnh.ru

В понедельник, 11 сентября, в Нижнекамске в рамках регулярного чемпионат КХЛ встретился на домашнем льду «Автомобилистом» (Екатеринбург). Хозяева одержали вверх над гостями. Для татарстанской команды это стало первой победой в этом сезоне. До этого было три безрезультативных матча.

Единственную и решающую шайбу в створ «Автомобилиста» забросил Булат Шафигуллин. В течении всей встречи уральцам так и не удалось распечатать ворота хозяев. Они в конце игры даже сняли вратаря, но все было безуспешно. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Нефтехимика».

«Молодцы парни, сплотились, собрались и проявили волю и характер. Сейчас любой матч важен для нас, потому что уже чемпионат набирает обороты и важно быть в тренде», - прокомментировал после матча главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Отметим, что эта не последняя встреча татарстанского клуба с «Автомобилистом». Уральцы готовятся взять реванш. Это произойдет 14 сентября, но уже в Екатеринбурге.

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