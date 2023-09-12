В Казани водитель иномарки залетел на тротуар и сбил велосипедистку

За рулем иномарки, по предварительным данным, был молодой мужчина.
Фото: принтскрин видео.
В Казани вечером 11 сентября на Пушкина произошло ДТП - водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил девушку на велосипеде.
Горожане сняли видео с места аварии. На ролике слышно, как пострадавшая громко кричит от боли. Известно, что ее увезли медики скорой помощи. Очевидцы сообщают о еще двух пострадавших.
За рулем иномарки, по предварительным данным, был молодой мужчина. Подробности происшествия выясняются.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане во дворе дома иномарка сбила пятилетнюю девочку.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram