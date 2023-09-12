В Казани водитель иномарки залетел на тротуар и сбил велосипедистку

За рулем иномарки, по предварительным данным, был молодой мужчина. Фото: принтскрин видео.

В Казани вечером 11 сентября на Пушкина произошло ДТП - водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил девушку на велосипеде.

Горожане сняли видео с места аварии. На ролике слышно, как пострадавшая громко кричит от боли. Известно, что ее увезли медики скорой помощи. Очевидцы сообщают о еще двух пострадавших.

За рулем иномарки, по предварительным данным, был молодой мужчина. Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане во дворе дома иномарка сбила пятилетнюю девочку.

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