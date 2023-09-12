Гол Дмитрия Скопинцева в ворота «Рубина» признан лучшим в РПЛ

Гол Скопинцева лучшим назвали эксперты РПЛ и спортивного телеканала Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Автором лучшего гола в РПЛ по итогам июля и августа признан Дмитрий Скопинцев из «Динамо». Отмечен мяч, который он забил в ворота казанского «Рубина» в шестом туре чемпионата. Тогда футболист захватил мяч в центре поля, обыграл нескольких соперников и ударил в девятку из-за пределов штрафной площади.

Гол Скопинцева лучшим назвали эксперты РПЛ и спортивного телеканала, болельщики же отметили мяч, забитый Михаилом Рядно, защитником ЦСКА, в поединке с «Сочи».

Ранее мы сообщали, что Максим Ширяев покинет «Рубин» и вернется в Первую лигу.

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