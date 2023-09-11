Задержавшийся в Казани самолет вылетел в Сочи

Время задержки составило 7 часов 44 минут.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Из Казани вылетел в Сочи авиарейс № 507, который утром совершил вынужденную посадку по технической причине.
Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, вылет состоялся в 19.04 11 сентября. Время задержки составило 7 часов 44 минут.
На время ожидания авиакомпания представила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали.
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