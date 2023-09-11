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НовостиОбщество11 сентября 2023 16:55

Задержавшийся в Казани самолет вылетел в Сочи

Самолет Казань-Сочи вылетел с задержкой почти в 8 часов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Время задержки составило 7 часов 44 минут.

Время задержки составило 7 часов 44 минут.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из Казани вылетел в Сочи авиарейс № 507, который утром совершил вынужденную посадку по технической причине.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, вылет состоялся в 19.04 11 сентября. Время задержки составило 7 часов 44 минут.

На время ожидания авиакомпания представила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали.

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