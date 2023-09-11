Обсерваторию КФУ могут внести в список наследия ЮНЕСКО

Сейчас в нашей стране насчитывается 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут внести астрономическую обсерваторию Казанского федерального университета им. В.П. Энгельгардта. Расширенная сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО открылась в Эр-Рияде и продлится до 25 сентября.

Россия является сопредседателем комитета. В сообщении российской делегации говорится, что помимо обсерватории КФУ предложено внести в список Исторический центр города Гороховец.

Сейчас в нашей стране насчитывается 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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