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НовостиЗвезды11 сентября 2023 16:37

Обсерваторию КФУ могут внести в список наследия ЮНЕСКО

Также к внесению предложен Исторический центр города Гороховец
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Сейчас в нашей стране насчитывается 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас в нашей стране насчитывается 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО могут внести астрономическую обсерваторию Казанского федерального университета им. В.П. Энгельгардта. Расширенная сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО открылась в Эр-Рияде и продлится до 25 сентября.

Россия является сопредседателем комитета. В сообщении российской делегации говорится, что помимо обсерватории КФУ предложено внести в список Исторический центр города Гороховец.

Сейчас в нашей стране насчитывается 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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