В СНТ Нижнекамского района нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СНТ «Шинник» в Нижнекамском районе нашли тело 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями в области грудной клетки и шеи. Следком Татарстана возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего сына пенсионера. Тот уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

«По версии следствия, преступление совершено на почве внезапно возникшей неприязни во время распития алкоголя», - сообщили в СУ СКР по РТ.

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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