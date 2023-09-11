В Казани за купальный сезон утонули на необорудованных водоемах 13 человек

Из-за жары местные жители купались в любых водоемах, в том числе с запрещающими знаками. Фото: Андрей КАРА

За прошедшее лето в Казани во время купального сезона спасли девять человек. Первую помощь оказали 578 посетителям городских пляжей и мест отдыха, сообщил начальник Управления гражданской защиты Исполкома Сергей Чанкин.

В мэрии города уточнили, что на муниципальных пляжах и местах отдыха гибели людей допущено не было, однако несчастные случаи произошли в запрещенных для купания местах: на реке Казанке, озере Средний Кабан, озерах в СНТ и в неорганизованном месте на озере Комсомольское.

Как пояснил начальник Управления гражданской защиты, из-за жары местные жители купались в любых водоемах, в том числе с запрещающими знаками. Поэтому увеличилось количество утонувших на необорудованных местах – 13 человек против 11 в 2022-м.

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