В Татарстане более 27 тыс медиков получили соцвыплаты

Общая сумма выплат составила более 1 280 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с начала года специальные соцвыплаты получили более 27 тысяч медицинских работников. Новая мера господдержки положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Размер ежемесячной выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории медработников и вида медорганизации, уточнили в Соцфонде региона.

Общая сумма выплат составила более 1 280 млн рублей.

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