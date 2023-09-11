За неделю бригады «скорой» в Казани выезжали на несчастные случаи 767 раз

По сравнению с предыдущей неделей число выполненных вызовов выросло на 143. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 4 по 10 сентября бригады скорой помощи Казани совершили 767 выезда на несчастные случаи. 48 из них пришлось на ДТП.

«В авариях пострадали 52 человека, из них доставили в больницы – 28. Есть один погибший. На пожары бригады выезжали семь раз», - сообщили в мэрии города.

Всего за неделю службы «скорой» выполнила 7393 выезда, в том числе – 1407 в общественные места. По сравнению с предыдущей неделей число выполненных вызовов выросло на 143 за счет различных заболеваний.

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