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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:57

В Татарстане 12 сентября ожидается теплая погода с дождями

Воздух прогреется до +21
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
12 сентября регион будет находится в тыловой части глубокого циклона.

12 сентября регион будет находится в тыловой части глубокого циклона.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Татарстане сохраняется теплая погода, но уже слегка чувствуется дыхание осени. Так, 12 сентября регион будет находится в тыловой части глубокого циклона с северо-восточными воздушными потоками. В восточных и южных районах ожидаются дожди.

«Ночью температуры воздуха составят +5..+10, днем +16..+21 градус», - сообщили в гидрометцентре РТ.

13 и 14 сентября Татарстан окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления - дожди в этот период маловероятны.

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