Два сотрудника администрации Нижнекамска покидают свои посты

Оба чиновника переходят работать в другие структуры. Фото: администрация Нижнекамского района

Мэрию Нижнекамска покидают еще два сотрудника. Как сообщили «НТР 24» в пресс-службе администрации города, с должностей уходят замруководителя исполкома НМР по строительству Радик Хазиев и руководитель аппарата Совета НМР Алмаз Гиззатуллин.

Уточняется, что оба увольняются по собственному желанию и переходят работать в другие структуры.

Напомним, что ранее уволилась начальник управления культуры исполкома Нижнекамска Гузель Мубаракшина.

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