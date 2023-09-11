Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 14:27

Два сотрудника администрации Нижнекамска покидают свои посты

Они ушли по собственному желанию
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Оба чиновника переходят работать в другие структуры. Фото: администрация Нижнекамского района

Оба чиновника переходят работать в другие структуры. Фото: администрация Нижнекамского района

Мэрию Нижнекамска покидают еще два сотрудника. Как сообщили «НТР 24» в пресс-службе администрации города, с должностей уходят замруководителя исполкома НМР по строительству Радик Хазиев и руководитель аппарата Совета НМР Алмаз Гиззатуллин.

Уточняется, что оба увольняются по собственному желанию и переходят работать в другие структуры.

Напомним, что ранее уволилась начальник управления культуры исполкома Нижнекамска Гузель Мубаракшина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram