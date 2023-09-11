В Татарстане утвержден план национальной стратегии в интересах женщин

В плане содержатся мероприятия, которые направлены на профилактику социального неблагополучия женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане утвержден план мероприятий по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин. Он рассчитан на период с 2023 по 2026 год. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В плане содержатся мероприятия, которые направлены на профилактику социального неблагополучия женщин, сохранение здоровья, росту роли представительниц слабого пола в развитии общества.

Кроме этого, в Татарстане планируется открытие школы репродуктивного здоровья на базе ДРКБ. Для женщин, воспитывающих маленьких детей, создадут программы дополнительного образования.

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