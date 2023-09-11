Как он туда залез? В Казани спасли пятилетнего мальчика, который застрял в барабане стиральной машины

Как мальчик умудрился пролезть в барабан стиральной машины и, главное, зачем, не сообщается. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 11 сентября, в экстренные службы поступил звонок о том, что в одной из квартир Казани в стиральной машине застрял пятилетний мальчик, сообщает МЧС Татарстана.

«На место происшествия выехала дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда №2 Поисково-спасательной службы Татарстана», - также отметили в ведомстве.

По прибытию на место выяснилось, что на помощь позвали родные ребенка, так как сами не могли его вытащить их стиральной машины. Спасателям понадобилось всего несколько минут, чтобы аккуратно и без травм для мальчика вытащить его. Тем не менее, на всякий случай его все же дали осмотреть медикам «скорой». Как мальчик умудрился пролезть в барабан стиральной машины и, главное, зачем, не сообщается.

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