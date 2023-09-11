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НовостиАвто11 сентября 2023 13:15

В Казани временно ограничат движение по трем улицам

Речь идет о Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ограничения связаны с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия

Ограничения связаны с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани временно ограничат движение по трем улицам. Речь идет о Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Ограничения связаны с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия. В связи с этим с 18 сентября до 11 мая будут закрыты следующие участки:

от улицы Профсоюзной до Рахматуллина; от улицы Профсоюзной до здания №18/2; от улицы Кави Наджми до здания №2/18.

Напомним, в Казани с 11 сентября перекроют проезд около Дома Ажгихина.

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