Ограничения связаны с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани временно ограничат движение по трем улицам. Речь идет о Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Ограничения связаны с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия. В связи с этим с 18 сентября до 11 мая будут закрыты следующие участки:

от улицы Профсоюзной до Рахматуллина; от улицы Профсоюзной до здания №18/2; от улицы Кави Наджми до здания №2/18.

Напомним, в Казани с 11 сентября перекроют проезд около Дома Ажгихина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram