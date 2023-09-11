ЦИК Татарстана сообщил о предварительных итогах выборов депутатов

Отдать свой голос можно было 10 сентября с 7.00 до 20.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 10 сентября, в Татарстане, как и по всей России, прошел Единый день голосования. В республике прошли дополнительные выборы в местные органы самоуправления. На 161 депутатское кресло претендовал 541 кандидат. С 7.00 до 20.00 за них можно было проголосовать в избирательных участках, которые были открыты в 36 районах Татарстана.

В понедельник, 11 сентября, республиканский ЦИК заявил, что было обработано 100% протоколов. Согласно предварительным данным, больше всего в Татарстане голосовали за кандидатов от «Единой России» - 75,78%, на втором месте представители КПРФ - 4,35%, на третьем «Новые люди» - 3,11%, на четвертом - «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и ЛДПР – с 1,24% каждая. При этом самовыдвиженцы в республике смогли набрать 14,28% голосов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram