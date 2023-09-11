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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:40

В Татарстане цены такси за месяц подорожали на 10,5%

В среднем за один километр пассажиру придется заплатить 29,67 рубля
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До этого подобный резкий скачок цен был зафиксирован в сентябре прошлого года.

До этого подобный резкий скачок цен был зафиксирован в сентябре прошлого года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане всего за один месяц, а именно август, резко подскочили цены на такси. За один километр пассажир в среднем теперь платит 29,67 рубля, гласят данным исследования Росстата.

Если внимательно их изучить, то заметно, что услуги такси в республике постоянно дорожают с марта прошлого года. Первый значимый скачок цен был зафиксирован в сентябре. Они выросли на 8%.

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