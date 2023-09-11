В трех районах Татарстана отключат телевещание

12 сентября профилактика ожидается на РТС Барсуково в Актанышском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В трех районах Республики Татарстана отключат телевещание на два дня – 12 и 14 сентября. Причиной станут профилактические работы на маломощных объектах телерадиовещания. Об этом предупредили в Минцифры РТ.

12 сентября профилактика ожидается на РТС Барсуково в Актанышском районе, а 14 сентября будут проводить работы на РТС Дружба (Мензелинский район) и Ципья (Балтасинский район).

Ранее мы сообщали, что в Татарстане из-за активности Солнца ожидаются сбои телевещания.

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