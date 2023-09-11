Казанцы назвали свой город дорогим

По мнение казанцев, наибольшие траты в столице Татарстана на жилье, еду, услуги ЖКХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань назвали дорогим городом 41% опрошенных жителей. А вот 39%, наоборот, не согласны с таким утверждением. Исследование провели специалисты SuperJob.

По мнение казанцев, наибольшие траты в столице Татарстана на жилье, еду, услуги ЖКХ, одежду, проезд в общественном транспорте.

Самым дорогим городом России опрошенные признали Москву. Такого мнения придерживаются 53% респондентов. Также в список дорогих мегаполисов попали Уфа, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Ранее мы сообщали, что Татарстан занял 30-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина.

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