Сотрудники Росгвардии посетили школы Казани

Уроки проведены для формирования у детей чувства патриотизма и любви к Родине. Фото: Управление Росгвардии по РТ

Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан в начале нового учебного года посетили школы Казани. Помимо того, что они занимались обеспечением безопасности мероприятий, офицеры провели для учеников старших классов уроки мужества, на которых рассказали о значимых исторических событиях сентября после завершения Великой Отечественной войны.

Как отметили в управлении, уроки проведены для формирования у детей чувства патриотизма и любви к Родине.

Учитель истории одной из казанских школ Ирина Иванова заявила, что такой способ проведения занятий очень эффективен.

«Учитель вместе с действующим военнослужащим в связке доносят исторические сведения до учеников. Молодые ребята получают информацию от профессионалов в военном деле, что безусловно располагает к доверию и пробуждает чувство гордости за нашу Родину», - пояснила Иванова.

Ранее мы сообщали, что жители Татарстана подписывают петицию об установлении пятидневки в школах.

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