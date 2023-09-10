Максим Ширяев покинет «Рубин» и вернется в Первую лигу

Одновременно с этим казанцы рассматривают вариант полного расторжения контракта с 28-летним футболистом. Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Максим Ширяев в ближайшее время покинет клуб. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в команде, в офис «Рубина» поступило сразу несколько предложений по аренде защитника и все они из клубов Первой лиги.

И это еще не все, по информации источника, одновременно с этим казанцы рассматривают вариант полного расторжения контракта с 28-летним Ширяевым. В любом случае «Рубин» расстанется с футболистом. Решение об этом было принято после трансфера Егора Сорокина.

Напомним, Максим Ширяев перешёл в «Рубин» в феврале 2023 года. За это время футболист провел в составе казанской команды три матча в Первой лиге и Кубке России.

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