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НовостиОбщество10 сентября 2023 12:01

На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +22 градусов

При этом существенных осадков не ожидается
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В предстоящие пару дней в республике пройдут небольшие дожди.

В предстоящие пару дней в республике пройдут небольшие дожди.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 11 сентября, Гидрометцентр Татарстана прогнозируется облачную с прояснениями погоду, днем небольшой дождь, местами сильный ветер с порывами до 15 м/с. При этом температура воздуха будет комфортной для осени – от +15 до +20 градусов.

На этом потепление в Татарстане не закончится. Во вторник, 12 сентября, местами все еще ожидается небольшой дождь, зато воздух максимум прогреется уже до +21 градуса. На следующий день, то есть в среду, 13 сентября, и ветер, и осадки в республике сойдут на нет. В свою очередь столбики термометров могут показывать +22 градуса.

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