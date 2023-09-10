На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +22 градусов

В предстоящие пару дней в республике пройдут небольшие дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 11 сентября, Гидрометцентр Татарстана прогнозируется облачную с прояснениями погоду, днем небольшой дождь, местами сильный ветер с порывами до 15 м/с. При этом температура воздуха будет комфортной для осени – от +15 до +20 градусов.

На этом потепление в Татарстане не закончится. Во вторник, 12 сентября, местами все еще ожидается небольшой дождь, зато воздух максимум прогреется уже до +21 градуса. На следующий день, то есть в среду, 13 сентября, и ветер, и осадки в республике сойдут на нет. В свою очередь столбики термометров могут показывать +22 градуса.

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