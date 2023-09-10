Умер Александр Павлов, экс-гендиректор КМПО

Прощание с Павловым пройдет 11 сентября. Фото: kmpo.ru

В эту субботу, 9 сентября, на 86 году жизни скончался экс-гендиректора КМПО Александр Павлов, сообщает пресс-служба предприятия. В связи со смертью деятеля свои соболезнование его супруге направил глава Татарстана Рустам Минниханов.

В соответствующей телеграмме он отметил у Павлова талант руководителя и назвал его человеком с «мотором внутри». Он назвал уход из жизни такой личности огромной и невосполнимой утратой для Татарстана.

Александр Павлов начинал свою рабочую карьеру шлифовщиком в механическом цехе Казанского моторостроительного завода. Со временем получил авиационное образование и стал начальником цеха, потом замначальника производства, начальником производства, замдиректора по производству, главным инженером. Павлов являлся гендиректором КМПО с 1983 по 2004 года.

Прощание с ним пройдет в понедельник, 11 сентября, с 9.30 до 10.30 в здании КДК им.Ленина (ул. Копылова, 2А).

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