В Казани с 11 сентября перекроют проезд около Дома Ажгихина

Ограничение будет действовать более одного месяца. Фото: Андрей МИРЕЙКО

На улице Галактионова в Казани на историческом здании №38/1 он же Дом Ажгихина начнут устанавливать строительные леса. В связи с этим около него с 11 сентября по 15 октября перекроют движение как для транспорта, так и для пешеходов. Это делается в целях безопасности.

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