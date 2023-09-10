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НовостиОбщество10 сентября 2023 10:52

В Казани с 11 сентября перекроют проезд около Дома Ажгихина

При этом там также ограничат движение пешеходов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничение будет действовать более одного месяца.

Ограничение будет действовать более одного месяца.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

На улице Галактионова в Казани на историческом здании №38/1 он же Дом Ажгихина начнут устанавливать строительные леса. В связи с этим около него с 11 сентября по 15 октября перекроют движение как для транспорта, так и для пешеходов. Это делается в целях безопасности.

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