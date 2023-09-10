Проломил голову: житель Татарстана насмерть забил свою сожительницу во время ссоры

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бугульме в квартире на улице Чайковского мать 47-летнего мужчины нашла тело его сожительницы. Она вызывала на место происшествия экстренные службы. Согласно выводам специалистов, найденная женщина погибла от черепно-мозговой травмы, ей проломили голову. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», сообщает следственный комитет Татарстана.

«Подозреваемый стал уже ранее судимый сын обнаружившей тело. Уже направлено ходатайство об его аресте на время расследования уголовного дела», - отметили в ведомстве.

По версии следователей, мужчина выпивал в квартире с 51-летней сожительницей. В один из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора. Подозреваемый в ходе конфликта жестоко избил потерпевшую, и та скончалась.

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