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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 9:44

В Татарстане при столкновении легковушки с автобусом пострадали два человека

В Тукаевском районе столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На место происшествия выезжала машина «скорой помощи».

На место происшествия выезжала машина «скорой помощи».

Фото: Олег УКЛАДОВ

В это воскресенье, 10 сентября, на территории Тукаевского района Татарстана на дороге «Набережные Челны - Заинск» произошло ДТП. Столкнулись автобус марки ПАЗ и легковой автомобиль. По предварительной информации, в этой аварии пострадали два человека, на место происшествия выезжала машина «скорой помощи».

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