В Татарстане при столкновении легковушки с автобусом пострадали два человека

На место происшествия выезжала машина «скорой помощи». Фото: Олег УКЛАДОВ

В это воскресенье, 10 сентября, на территории Тукаевского района Татарстана на дороге «Набережные Челны - Заинск» произошло ДТП. Столкнулись автобус марки ПАЗ и легковой автомобиль. По предварительной информации, в этой аварии пострадали два человека, на место происшествия выезжала машина «скорой помощи».

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