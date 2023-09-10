В Единый день голосования в Татарстане явка на выборах составила 10,44%

В республике проходят дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. Фото: nabchelny.ru

Согласно данным системы ГАС «Выборы» в Единый день голосования (10 сентября) в Татарстане явка на избирательные участки составила 10,44% на 10.00, сообщает ЦИК республики.

Напомним, в это воскресенье в 36 районах Татарстана проходят дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления, в том числе и в казанскую городскую думу. Избирательные участки были открыты в 7.00 и завершат свою работу в 20.00.

Всего в Единый день голосования в 26 регионах России выбирают губернаторов, в еще 20 - депутатов парламентов на местах.

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