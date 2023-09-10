Между Татарстаном и Удмуртией запустят теплоход «Метеор-2020»

В этом году судно на подводных крыльях запустили между Казанью и Ульяновском. Фото: Минтранспорта Татарстана

После того, как Казань и Ульяновск соединил речной рейс на теплоходе на подводных крыльях «Метеор-2020», было решено, что он также будет курсировать и до Удмуртии.

Первый пробный рейс запустят уже 23 сентября. Планируется, что на постоянной основе он будет работать с 2024 года.

«Из Казани дойдем до Елабуги и Набережных Челнов. После ночевки отправимся на «Метеоре-2020» до Сарапула, а после – обратно», - рассказал ТАСС глава Минтранспорта Татарстана Фарит Ханифов

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